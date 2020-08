Imprese: Foxconn si prepara alla "inevitabile" separazione dei mercati Usa e cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il 6 agosto un ordine esecutivo che entro 45 giorni proibirà qualsiasi transazione finanziaria Usa con ByteDance, la società cinese proprietaria del social network TikTok, e con Tencent gruppo mediatico cinese proprietario di WeChat. L’inquilino della Casa Bianca ha caratterizzato l’ordinanza come una nuova iniziativa tesa a liberare le reti digitali degli Stati Uniti delle applicazioni cinesi “inaffidabili”, ed ha definito TikTok e WeChat due “minacce significative” per la sicurezza del paese e delle informazioni dei cittadini statunitensi. Gli Stati Uniti “devono assumere azioni aggressive contro i proprietari di TikTok per proteggere la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato il presidente, secondo cui il social media per la condivisione di brevi contenuti video potrebbe essere utilizzato per veicolare campagne di disinformazione a beneficio del Partito comunista cinese. L’ordine esecutivo accusa anche WeChat di “raccogliere automaticamente vaste moli di dati dai suoi utenti”, consentendo così l’accesso di Pechino “alle informazioni personali e proprietarie dei cittadini statunitensi”. Questa settimana Trump si è detto favorevole alla vendita di TikTok a Microsoft, ma ha chiesto che una “porzione sostanziale” del prezzo di vendita finisca nel bilancio dello Stato federale Usa, ed ha avvertito che la sua amministrazione è pronta a proibire le attività del social network nel paese entro il 15 settembre. (segue) (Cip)