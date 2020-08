Medio Oriente: raid israeliani su Gaza dopo lancio palloncini esplosivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione israeliana ha attaccato obiettivi nella Striscia di Gaza nelle prime ore di questa mattina in risposta a un'ondata di incendi dolosi provocati dal lancio di palloncini e ordigni esplosivi lanciati dall'enclave verso Israele negli ultimi giorni. Lo riferisce un comunicato stampa delle Forze di difesa israeliane (Idf). Le Idf hanno confermato l'uso di caccia, elicotteri da combattimento e carri armati. "Durante l'attacco, le strutture militari della forza navale di Hamas, le infrastrutture sotterranee e i punti di osservazione appartenenti al gruppo terroristico di Hamas sono stati attaccati", hanno spiegato le Idf. "L'attacco è stato effettuato in risposta a palloncini con esplosivi e palloni incendiari (lanciati) dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano la scorsa settimana", si legge nella dichiarazione, aggiungendo che Israele ritiene Hamas responsabile di tutti gli atti che provengono dalla Striscia. Martedì e mercoledì decine di dispositivi esplosivi portati da palloncini sono stati lanciati nel sud di Israele, provocando oltre 80 incendi. I media di Gaza hanno riferito che gli attacchi hanno colpito obiettivi in ​​tutta la Striscia di Gaza, da Rafah, nella parte meridionale del territorio, a Beit Hanoun, nel nord. I punti di osservazione di Hamas attaccati si trovano vicino a Gaza City e Deir al-Balah nella parte centrale della Striscia, hanno detto i media legati ad Hamas. Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, questa mattina ha approvato il blocco delle importazioni di carburante a Gaza dopo le consultazioni notturne. Gantz ha preso la decisione seguendo le raccomandazioni del capo di Stato maggiore delle Idf, Aviv Kohavi, dei funzionari della sicurezza e del coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat), il collegamento militare di Israele con i palestinesi. "Hamas dovrà sopportare le conseguenze delle violenze commesse contro i cittadini dello Stato di Israele", ha fatto sapere il Cogat. (Res)