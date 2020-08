Nord Macedonia: presidente Pendarovski conferisce oggi mandato a Zaev per nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente macedone, Stevo Pendarovski, conferirà oggi il mandato per formare il nuovo governo al leader dell'Unione socialdemocratica (Sdsm), Zoran Zaev. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza della Repubblica, la coalizione Noi possiamo guidata da Sdsm ha raggiunto la maggioranza parlamentare dopo una serie di colloqui con le altre forze politiche. "Zoran Zaev, per conto della coalizione Noi possiamo che ha ottenuto il maggior numero di seggi in parlamento, ha informato Pendarovski dei colloqui con numerosi partiti per garantire una maggioranza parlamentare al fine di formare un governo", si legge nella nota. Nei giorni scorsi entrambe le maggiori forze politiche emerse dalle elezioni del 15 luglio hanno dichiarato di essere "al lavoro" per avere i 61 seggi necessari in parlamento. Secondo quanto prevedono i termini di legge, la maggioranza deve essere formata entro 10 giorni dal termine della seduta costitutiva dell'assemblea nazionale. (segue) (Mas)