Nord Macedonia: presidente Pendarovski conferisce oggi mandato a Zaev per nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione socialdemocratica macedone (Sdsm) si è "assicurata" la maggioranza in parlamento, secondo quanto dichiarato il 6 agosto da un funzionario del partito, rimasto in forma anonima, all'emittente radiofonica tedesca "Deutsche Welle". La dichiarazione segue alle voci di stampa diffuse nella giornata precedente secondo cui il secondo partito emerso dalle elezioni del 15 luglio, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), sarebbe stata in procinto di concludere un accordo con un partito rappresentativo della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). Il leader Vmro-Dpmne, Hristijan Mickoski, non ha voluto commentare le notizie, mentre l'esponente del Dui, Bujar Osmani, ha smentito le informazioni diffuse dalla stampa definendole "errate". "Non c'è accordo con Vmro-Dpmne, ma non c'è nemmeno un accordo con Sdsm", ha detto Osmani il 6 agosto all'emittente televisiva "21". (segue) (Mas)