Nord Macedonia: presidente Pendarovski conferisce oggi mandato a Zaev per nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie su un accordo fra le due forze politiche sono arrivate nella stessa giornata in cui il leader Sdsm, Zoran Zaev, secondo altri media avrebbe tenuto degli incontri con esponenti del Dui e di altre forze politiche rappresentative della componente albanese quali Alleanza per gli albanesi (AA). Il parlamento della Macedonia del Nord ha avviato il 4 agosto la seduta costitutiva alla luce dei risultati elettorali del 15 luglio. La seduta è stata presieduta dal presidente uscente dell'assemblea nazionale, Talat Xhaferi. All'inizio della seduta sono stati nominati i membri della commissione parlamentare di verifica che ha avuto il compito di appurare i termini dell'elezione dei nuovi parlamentari. Solo tre dei 120 deputati eletti non hanno preso parte alla seduta costitutiva. Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha fatto sapere nelle scorse settimane che avrebbe conferito il mandato a governare "a chi avrà garantito la maggioranza parlamentare". (segue) (Mas)