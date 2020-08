Nord Macedonia: presidente Pendarovski conferisce oggi mandato a Zaev per nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza parlamentare, ha ricordato il capo dello Stato, deve essere formata da 61 deputati. "La norma costituzionale parla chiaro, il mandato deve essere dato alla forza o alle forze che garantiscono la maggioranza dei seggi in parlamento e il presidente della Repubblica non ha margine di manovra su questo", ha precisato Pendarovski. Secondo la Costituzione macedone, il presidente della Repubblica è obbligato entro i 10 giorni dalla formazione del parlamento a dare mandato per un nuovo governo al partito o ai partiti che garantiscono la maggioranza parlamentare. Il primo ministro designato ha a quel punto 20 giorni di tempo per proporre una squadra e un programma di governo. L'Unione socialdemocratica (Sdsm) e la sua coalizione, Noi possiamo, è emersa come prima forza politica nella Macedonia del Nord dalle elezioni parlamentari del 15 luglio. La coalizione dell'ex premier e leader Sdsm, Zoran Zaev, ha ottenuto il 36,12 per cento delle preferenze e 46 seggi in parlamento secondo i dati della Commissione elettorale centrale. La coalizione Rinnovamento per la Macedonia guidata dal partito che era all'opposizione nel precedente governo, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski, ha invece ottenuto il 34,85 per cento delle preferenze e 44 seggi in parlamento. (segue) (Mas)