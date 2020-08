America Latina: coronavirus, Argentina e Messico produrranno il vaccino per la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un grande sollievo per il futuro anche se non rappresenta una soluzione per il presente", ha tuttavia precisato Fernandez. Il ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, ha affermato che si tratta di "un grande successo" è ha sottolineato che "non è facile disporre della capacità di produrre la materia prima di un vaccino così complesso". Sviluppato dall'Università di Oxford, il vaccino prodotto da Astrazeneca sfrutta il concetto del virus non replicante. In questo caso si tratta di un adenovirus depotenziato dello scimpanzé il quale viene modificato inserendo un gene che codifica esclusivamente la proteina del virus Sars-Cov-2 generando lo sviluppo di anticorpi neutralizzanti. La stessa metodologia era stata utilizzata in precedenza per lo sviluppo di vaccini per altre malattie tra cui Ebola e Mers (sindrome respiratoria causata da un altro tipo di coronavirus). (segue) (Abu)