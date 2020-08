America Latina: coronavirus, Argentina e Messico produrranno il vaccino per la regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane al di fuori di questo accordo il Brasile, che già all'inizio di agosto aveva raggiunto un accordo con l'università inglese per la produzione in loco di 100 milioni di dosi del vaccino. Secondo il contratto stipulato con il ministero della Salute brasiliano, sarà la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute brasiliano, a produrre il vaccino nel paese. Fiocruz è considerata una delle principali istituzioni di ricerca sulla salute pubblica al mondo, nonché un istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina. (segue) (Abu)