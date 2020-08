Germania: nelle ultime 24 ore nuovi contagi da Covid-19 in aumento a 1.445

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore sono saliti a 1.445, portando il totale dall'inizio della pandemia a 219.964. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto sanitario tedesco Robert Koch. Sono stati tre i decessi nelle ultime 24 ore in Germania, con il totale che si aggiorna a 9.211. Sfiora quota 200 mila il numero delle persone ricoverate negli ospedali tedeschi dall'inizio della pandemia. Il dato sui nuovi contagi giornalieri è in aumento rispetto a 1.226 positivi registrati mercoledì. La tendenza al rialzo dei casi viene registrata in quasi tutta l'Europa. Nella serata di ieri la direzione della sanità francese ha comunicato un aumento significativo dei nuovi contagi nel paese: 2.524 nelle ultime 24 ore.(Geb)