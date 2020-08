Bielorussia: Pompeo, Usa valutano azioni insieme a partner europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono un "esito positivo" per il popolo della Bielorussia e prenderanno azioni in linea con questo obiettivo in coordinamento con i partner europei. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe" nel corso della sua visita di questi giorni a Praga. "Abbiamo assistito alle violenze ed al trattamento di manifestanti pacifici in un modo che non è in linea con quello che meriterebbero", ha osservato Pompeo criticando la repressione delle proteste da parte delle autorità di Minsk in seguito alle contestate elezioni presidenziali in Bielorussia che hanno portato ad un sesto mandato per il capo dello Stato Aleksandr Lukashenko. Secondo il segretario di Stato Usa, Washington non ha ancora deciso la risposta appropriata riguardo la situazioni in Bielorussia ma intende lavorare con i partner europei su questo fronte.(Vap)