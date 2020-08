Sardegna: ad Olbia ordinanza anti-Covid per Ferragosto, stop a falò e campeggi in spiaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No a bevande per strada, a meno che non siano consumate in bicchieri di carta o materiale compostabili, stop a campeggi e falò in spiaggia, ma via libera a musica, spettacoli e intrattenimento sino alle 3 del mattino successivo. Lo ha deciso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, con due distinte ordinanze con l'obiettivo di garantire la sicurezza per il Ferragosto e "prolungare il divertimento notturno" per il 14 agosto. Dopo le 3 del mattino, si legge in una delle due ordinanze "la musica potrà essere diffusa solo in locali idonei, insonorizzati". Inoltre, spiega il sindaco, "è fondamentale rispettare le disposizioni per il contenimento del virus e osservare le ordinanze con rigore, perché la sicurezza e il decoro del territorio non devono mai essere messi in secondo piano, soprattutto nei momenti di svago". (Rin)