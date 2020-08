Egitto-Grecia: telefonata Al Sisi-Mitsotakis, focus su accordo demarcazione confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel-Fatah Al Sisi, ha ricevuto ieri sera una telefonata dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Le parti si sono congratulate per la firma dell'accordo di demarcazione dei confini marittimi lo scorso 6 agosto. "Durante la telefonata le parti hanno concordato sul fatto che l'accordo sia uno sviluppo storico per le relazioni bilaterali e un modello per stabilire le giuste basi e le regole per il processo di designazione dei confini marittimi, contribuendo a raggiungere la pace e la stabilità anche nel Mediterraneo orientale e consentendo a entrambi i paesi di sfruttare le proprie risorse naturali", ha affermato Radi. Al Sisi e Mitsotakis hanno condiviso le loro opinioni su alcuni temi regionali di interesse comune, in particolare gli sviluppi della situazione nella regione del Mediterraneo orientale. A questo proposito, hanno deciso di intensificare il coordinamento, tenendo conto della coerenza degli interessi e delle posizioni comuni, secondo la dichiarazione.Mitsotakis ha avuto ieri un colloquio telefonico anche con il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto annunciato da Macron tramite Twitter, la Francia ha deciso di rafforzare temporaneamente la presenza militare francese nel Mediterraneo orientale. “La situazione nel Mediterraneo orientale è preoccupante. Le decisioni unilaterali della Turchia sulle attività di esplorazione petrolifera stanno provocando delle tensioni. Queste azioni devono terminare per consentire un dialogo pacifico tra paesi vicini e alleati all'interno della Nato”, ha scritto il capo dello Stato francese. “Ho deciso di rafforzare temporaneamente la presenza militare francese nel Mediterraneo orientale nei prossimi giorni, in collaborazione con i partner europei, compresa la Grecia”, ha aggiunto Macron. Le dichiarazioni di Macron giungono dopo che mercoledì due Rafale dell'Aeronautica francese hanno sorvolato la Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. Fonti dell'agenzia di stampa cipriota "Cna", riferiscono che la loro presenza a Cipro rientra nell'ambito della cooperazione rafforzata tra Nicosia e Parigi ed è stata concordata durante il recente incontro all'Eliseo tra il presidente Nicos Anastasiades e l'omologo francese. (segue) (Cae)