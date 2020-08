Afghanistan: Pompeo, non tollereremo se Russia ha pagato talebani per uccisione truppe Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Russia ha pagato i talebani per l'uccisione di truppe statunitensi in Afghanistan "ci sarebbe un prezzo enorme da pagare". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", nel corso della sua visita di questi giorni a Praga. "Questo è ciò che ho condiviso anche con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. So che nostri militari hanno parlato anche con leader ai vertici. Non faremo passare liscia questa cosa. Non la tollereremo", ha dichiarato Pompeo rispondendo ad una domanda. Pompeo non ha risposto esplicitamente alla domanda se ritiene veritieri i rapporti dell'Intelligence Usa sulla concessione di denaro da parte della Russia ai talebani per l'uccisione di militari di Washington in Afghanistan, evidenziando che non ha mai commentato temi riservati ai Servizi segreti.(Vap)