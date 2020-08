Sud Sudan-Egitto: il capo dell'intelligence egiziana in visita a Juba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del servizio di intelligence generale egiziano (Gis), generale Abbas Kamel, si è recato in visita in Sud Sudan per colloqui con il presidente, Salva Kiir, e diversi alti funzionari, tra cui il vicepresidente Riek Machar. Lo riferiscono i media egiziani. Kamel ha consegnato al presidente Kiir un messaggio inviato dal capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, per sottolineare la solidità dei rapporti tra Egitto e Sud Sudan. Kamel ha avuto, inoltre, un incontro allargato con i leader del Fronte rivoluzionario sudanese per discutere dei preparativi finali per il processo di pace tra le fazioni armate e il Sudan. (Cae)