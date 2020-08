Usa-Libano: la Casa Bianca minaccia il veto sull'estensione della missione Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti ha minacciato di porre il veto a una risoluzione per estendere la missione di pace di lunga data dell'Onu nel sud del Libano, se il suo mandato non verrà modificato. Lo riporta il sito "Axios". Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore della Forza ad interim dell'Onu in Libano (Unifil), che ha un budget annuale di 250 milioni di dollari. La minaccia di veto è una mossa tattica, e fa parte di uno sforzo più ampio per mettere sotto pressione l'Iran e il suo rappresentante in Libano, Hezbollah. La risoluzione sarà sottoposta al voto del Consiglio di Sicurezza dell'Onu alla fine di questo mese. La minaccia statunitense arriva nel mezzo di una profonda crisi politica in Libano, dopo l'esplosione del porto di Beirut, e con le tensioni tra Israele e Hezbollah. Gli Stati Uniti sostengono che Hezbollah sta limitando l'accesso e i movimenti della forza dell'Onu, compromettendone l'efficacia. La Casa Bianca che tutte le restrizioni sui movimenti delle forze di pace siano revocate, insieme a una maggiore informazione al Consiglio di Sicurezza quando le operazioni dell'Unifil vengono messe in discussione.(Nys)