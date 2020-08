Usa: Bonetti su candidatura Harris, un'altra donna apre nuova strada nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro delle Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, "la candidatura di Kamala Harris ci dice che gli Stati Uniti e Joe Biden riconoscono nelle donne un motore di ripartenza". Su Twitter il ministro sottolinea come la scelta del candidato democratico alla presidenza Usa rappresenti "un'altra prima volta per le donne, un'altra donna che apre una nuova strada nella storia. È una notizia che mi rende felice e, ne sono convinta, farà breccia anche in Europa e in Italia", conclude Bonetti. (Rin)