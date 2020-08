Gli allagamenti in Corea del Nord potrebbero aver danneggiato i reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immagini satellitari studiate dagli analisti di 38 North, il think tank che si occupa di analisi e intelligence sulla Corea del Nord, rivelano che gli allagamenti verificatisi in questi giorni in quel paese potrebbero aver danneggiato i sistemi di raffreddamento dei reattori presso il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon. La Penisola Coreana è stata colpita nelle ultime settimane da piogge senza precedenti nella storia recente di quella regione, che hanno causato allagamenti, smottamenti e vittime in entrambe le Coree. Il sito nucleare di Yongbyon sorge sulle sponde del fiume Kuryong, circa 100 chilometri a nord della capitale Pyongyang. Vi hanno sede impianti di riprocessamento del combustibile nucleare e di arricchimento dell’uranio impiegato per il programma nucleare militare del Nord. E’ anche sito a Yongbyon un reattore da 5 megawatt che si ritiene sia stato utilizzato da Pyongyang per sintetizzare plutonio weapon-grade, ma che risulta inattivo da alcuni anni, e un reattore sperimentale ad acqua leggera che non è ancora entrato in funzione. Secondo 38 North, l’allagamento di questi giorni avrebbe causato un arresto forzoso dei reattori, se questi ultimi fossero stati in funzione.Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i negoziati con la Corea del Nord per lo smantellamento del programma di armamenti nucleari di Pyongyang, ma proseguiranno le pressioni economiche e diplomatiche intraprese contro il Nord. Lo ha dichiarato il vice rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Alex Wong, nel corso di una audizione di fronte alla commissione Relazioni estere del Senato federale Usa. “Abbiamo una squadra solida, un team inter-agenzia pronto a negoziare. Ma dobbiamo proseguire la nostra strategia, continuare ad applicare pressione e mantenere la strategia di consenso globale per attuare pressioni e spingere la Corea del Nord ad intraprendere negoziati produttivi”, ha dichiarato il funzionario.La Corea del Nord sta portando avanti il proprio programma per lo sviluppo di armi nucleari, ed ha “probabilmente sviluppato ordigni nucleari miniaturizzati installabili sulle testate dei suoi missili balistici”. E’ quanto afferma un rapporto confidenziale del gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite incaricato di monitorare le sanzioni ai danni di Pyongyang. Secondo il rapporto, citato dal quotidiano “Nikkei”, gli ultimi sei test nucleari effettuati dalla Corea del Nord negli ultimi anni hanno probabilmente aiutato il paese a dotarsi di testate nucleari di piccole dimensioni. La Corea del Nord non effettua test nucleari dallo scorso settembre 2017. Il rapporto ad interim è stato sottoposto all’attenzione del comitato per le sanzioni alla Corea del Nord del Consiglio di sicurezza Onu nella giornata di ieri, 3 agosto. Secondo il rapporto, il Nord “sta portando avanti il suo programma nucleare, inclusa la produzione di uranio altamente arricchito e la costruzione di reattori sperimentali ad acqua leggera”.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è detto convinto che il paese non debba più combattere alcuna guerra in futuro, grazie al deterrente garantitogli dal proprio arsenale nucleare. “Grazie al nostro deterrente nucleare auto-difensivo affidabile ed efficace, non ci saranno più guerre su questa terra, e la sicurezza e il futuro del nostro paese verranno tutelati per sempre”, ha affermato il leader nordcoreano nel corso di un recente comizio rilanciato dai media di Stato di Pyongyang. Kim ha tenuto un discorso di fronte a un platea di veterani il 27 luglio, in occasione del 67mo armistizio che ha posto fine alla Guerra di Corea, nel 1953. Il leader nordcoreano ha affermato che le armi nucleari consentiranno al paese di tutelarsi da “pressioni e minacce militari da parte delle forze imperialiste e ostili”. Da anni la Corea del Nord afferma che il proprio programma nucleare abbia finalità puramente difensive, nell’ipotesi di invasioni o tentativi di cambio di regime. Diversi esperti avvertono però che la disponibilità di un arsenale atomico possa spingere il regime nordcoreano verso posizioni sempre più bellicose e radicali, impedendo la risposta ad aggressioni a bassa intensità da parte del Nord.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile a partecipare ad un nuovo summit con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, solo in presenza di prospettive di “reali progressi” sul fronte del processo di denuclearizzazione di Pyongyang. Lo ha dichiarato questa settimana il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “I nordcoreani hanno inviato segnali contrastanti. La verità però è che il presidente Trump vuole partecipare ad un summit sono se avrà la convinzione che sia sufficientemente probabile conseguire progressi reali verso gli accordi sottoscritti a Singapore”, ha detto il segretario di Stato, riferendosi al primo summit tra i due leader, nel 2018. In quell’occasione, Trump aveva promesso al leader nordcoreano garanzie di sicurezza in cambio della “completa” denuclearizzazione della Penisola Coreana. Da allora i leader dei due paesi si sono incontrati in altre due occasioni, senza riuscire però a conseguire altri risultati concreti verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Secondo Pompeo, “in questo momento la Corea del Nord ha scelto una condotta che non consente di giungere a una potenziale soluzione. Speriamo che cambino idea”. Al contempo, il segretario di Stato ha sottolineato che gli sforzi diplomatici condotti da Washington e dalla Corea del Sud hanno prodotto risultati concreti, a cominciare dallo stop ai test balistici a lungo raggio e nucleari da parte di Pyongyang.L’organizzazione di un nuovo summit tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord entro la fine del 2020 è improbabile, a meno che Washington muti il proprio atteggiamento nei confronti di Pyongyang. Lo ha dichiarato il 10 luglio la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, commentando gli sforzi diplomatici in tal senso intrapresi da Corea del Sud e Stati Uniti, e le parole di apertura al dialogo recentemente pronunciate dal presidente Usa Donald Trump. Kim, citata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha dichiarato che la Corea del Nord non può permettersi di proseguire la denuclearizzazione in un contesto di stallo del dialogo con gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Seul ha sollecitato l’inviato speciale Usa per la Penisola coreana, Stephen Biegun, ad intensificare gli sforzi diplomatici per riavviare il dialogo sulla denuclearizzazione con il Nord. Biegun, in visita in Corea del Sud, ha incontrato funzionari sudcoreani anche ieri, per discutere iniziative tese a rilanciare il “processo di pace” nella Penisola coreana, ha dichiarato l’ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Le dichiarazioni di Kim Yo-jong sono state colte positivamente da Seul, che secondo la stampa sudcoreana vi ha colto un’apertura condizionata.L’inviato speciale Usa per la Penisola Coreana, il vicesegretario di Stato Stephen Biegun, ha tenuto la scorsa settimana colloqui con il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, con il viceministro Cho Sei-young e con l’omologo Lee Do-hoon nel corso della sua visita Seul. Lo riferisce la stampa sudcoreana. I colloqui tra l’inviato Usa e i vertici della diplomazia sudcoreana hanno riguardato una serie di questioni, dalla risposta al coronavirus sino ai negoziati tuttora in corso sulla ridefinizione degli oneri reciproci per lo stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. Biegun ha anche discusso il recente rimpasto dei responsabili della politica inter-coreana effettuato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in, dopo la demolizione dell’Ufficio di collegamento di Kaesong da parte della Corea del Nord. Dopo l’incontro, Cho e Biegun hanno ribadito che i rispettivi paesi restano determinati a lavorare per la pace e la denuclearizzazione nella Penisola coreana, e ad ottenere progressi concreti in tal senso entro la fine di quest’anno. Biegun ha incontrato anche il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale di Moon, Suh Hoon, che da capo dell’intelligence di Seul aveva giocato un ruolo di primo piano nel facilitare i faccia a faccia tra il presidente Usa, Donald trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un, tra il 2018 e il 2019.La Corea del Nord ha ribadito il 7 luglio di non essere intenzionata a condurre colloqui con gli Stati Uniti, poche ore prima dell’arrivo a Seul di Biegun. Kwon Jong-gun, direttore generale del ministero degli Esteri nordcoreano incaricato degli affari Usa, ha diffuso una nota escludendo l’ipotesi di mediazioni per un nuovo incontro tra funzionari dei due paesi. Nella nota, Kwon ricorda che il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, ha già escluso l’ipotesi di colloqui tra rappresentanti dei due paesi. “Sarà esplicito ancora una volta. Non abbiamo alcuna intenzione di condurre un faccia a faccia con gli Stati Uniti”, ha affermato Kwon nella nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Lo scorso fine settimana, il viceministro Choe ha accusato Washington di voler ricomporre il dialogo solo come “strumento per far fronte alla sua crisi politica (interna)”. L’ipotesi di un nuovo incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ripreso piede nelle ultime settimane, specie dopo che il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha dichiarato di voler lavorare in tale senso prima delle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma nel mese di novembre.La Corea del Nord ha demolito il 16 giugno l’ufficio di collegamento inter-coreano, inaugurato nel 2018 a Kaesong, abbattendo con esso gli sforzi di distensione profusi dall’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Da settimane Pyongyang anticipava misure eclatanti, in risposta alle campagne di volantinaggio recentemente intraprese contro la leadership nordcoreana da una organizzazione privata della Corea del Sud, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). Il Nord ha dato seguito alle minacce nel primo pomeriggio di ieri, facendo esplodere l’edificio che era divenuto fulcro dell’interlocuzione diplomatica tra i due paesi. Una colonna di fumo si è sollevata da Kaesong, cittadina nordcoreana di confine nota anche perché ospita un centro industriale cogestito, rimasto inattivo sin dai primi anni Duemila. Foto della colonna di fumo causata dall’esplosione, scattate dal lato sudcoreano del confine tra le due Coree, sono state pubblicate dalla stampa sudcoreana e dal ministro dell’Unificazione di Seul, che ha preso atto con apparente impotenza del fallimento dei tentativi di disinnescare la crisi profusi da Seul nell’arco delle ultime due settimane. Con la demolizione dell’Ufficio di collegamento, Pyongyang sembra voler proclamare, anche sul piano dell’immagine, la fine del dialogo sulla denuclearizzazione e la de-escalation intrapreso dal Nord nel 2018: tale processo era stato inaugurato quell’anno da un’altra esplosione, con cui il Nord aveva demolito, di fronte a delegazioni della stampa internazionale, il sito sotterraneo per i test nucleari di Punggye-ri. (Nys)