Coronavirus: Libia, 309 nuovi casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 309 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Libia nelle ultime 24 ore in Libia, secondo i dati diffusi dal Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia (Ncdc). Il numero totale di contagi nel paese nordafricano ha raggiunto le 6.611 unità, di cui 778 guariti e 132 deceduti. La città con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore si conferma Tripoli, seguita da Misurata, Zliten e Sebha. (Lit)