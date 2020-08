Scuola: Gilda su "cruscotto" Azzolina, missione impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà maggiori le scuole le stanno incontrando nel reperimento degli spazi che dovranno garantire il distanziamento e quindi la riduzione del numero di alunni per classe. Lo sottolinea la Gilda degli insegnanti in una nota dove si sottolinea come, nonostante le precoci dichiarazioni della ministra, che già il 26 giugno annunciava nel "Piano scuola 2020/2021" la predisposizione di "un cruscotto informativo" che "consentirà di poter definire il distanziamento e di rendere evidente i casi in cui gli spazi non risultino sufficienti" ad oggi, quando mancano 15 giorni alla ripresa delle attività didattiche, "non abbiamo alcuna evidenza pubblica del famoso 'Cruscotto' e dei dati che alle scuole servirebbero per definire le misure di sicurezza". "Al contrario registriamo – afferma Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti - che le scuole e gli Enti locali stanno procedendo in modo del tutto autonomo e lamentano i ritardi del ministero". (segue) (Com)