Scuola: Gilda su "cruscotto" Azzolina, missione impossibile (2)

- La Gilda ritiene che reperire gli spazi per contenere il numero degli alunni per classe sia assolutamente necessario se non si vuole ricorrere alla Didattica dell'emergenza, integrata o mista che dir si voglia. "Siamo molto preoccupati – continua Di Meglio – da quanto emerge dagli atti ufficiali del ministero dell'istruzione dai quali risulta chiaro che le preoccupazioni dell'Amministrazione siano orientate alle scuole dell'infanzia e primaria, soprattutto per soddisfare le richieste dei genitori dei più piccoli, perché rivelano una concezione della scuola non come luogo di sapere, ma come centro di accoglienza e assistenza. La ripresa delle lezioni in presenza dovrebbe essere garantita in tutti gli ordini di scuola e a tutte le studentesse e gli studenti senza alcuna ipotesi di didattica a distanza o mista, tranne che nel caso di un nuovo, non augurabile, lockdown". (Com)