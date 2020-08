Germania: ministro Sanità, lavorando insieme avremo vaccino per Covid-19 in tempi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vaccino efficace contro il Covid-19 sarà sviluppato nei prossimi mesi e, sicuramente, entro il prossimo anno. Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, parlando all'emittente "Zdf". "Sono ottimista che nei prossimi mesi, e certamente nel prossimo anno, ci possa essere un vaccino", ha detto. Il ministro ha sottolineato l'importanza di lavorare "tutti insieme", ricercatori, scienziati e società civile, "e probabilmente avremo un vaccino più rapidamente di quanto mai accaduto prima nella storia dell'umanità". Le dichiarazioni di Spahn appaiono più ottimiste rispetto a quelle espresse ieri dall'Istituto sanitario tedesco Robert Koch. "Il primo vaccino efficace contro il Covid-19 potrebbe essere pronto all'inizio dell'autunno, ma sarà comunque necessario più tempo per far cessare la pandemia, ha riferito ieri in una nota l'Istituto di sanità tedesco Robert Koch. "Proiezioni preliminari dicono che la disponibilità di uno o più vaccini sembra possibile entro l'autunno 2020", si legge nel comunicato. "Sarebbe pericoloso in questa fase credere che dall'autunno 2020 un vaccino possa controllare la pandemia", precisano dall'Istituto Koch. (Geb)