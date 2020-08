Algeria: corte d'appello conferma 8 anni di carcere per ex capo della sicurezza interna Bouazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d'appello militare di Blida ha confermato la condanna a 8 anni di carcere comminata al generale Wassini Bouazza, ex capo della sicurezza interna dell’Algeria e vicino al potente ex capo di Stato maggiore, Ahmed Gaid Salah, lo scorso 23 giugno dal tribunale militare di Blida. In carcere dallo scorso 14 aprile, Bouazza è stato accusato di insubordinazione nei confronti dei suoi superiori e possesso di armi da guerra senza autorizzazione. Bouazza è stato incarcerato il 14 aprile, poche ore dopo il suo licenziamento, su istruzione del presidente Abdelmadjid Tebboune. Bouazza è coinvolto anche in altri procedimenti per i quali verrà giudicato prossimamente. Ieri, 12 agosto, il tribunale di Algeri ha condannato a 12 anni di carcere l'ex direttore generale della Polizia, Abdelghani Hamel.(Ala)