Corea del Sud: coronavirus, oltre 50 contagi per il secondo giorno consecutivo

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 56 nuovi casi di coronavirus nel paese nell’arco delle scorse 24 ore; il bilancio giornaliero è superiore a 50 casi per il secondo giorno consecutivo, ai massimi dallo scorso 3 luglio. La maggior parte dei nuovi contagi è riconducibile a focolai locali; le autorità sono preoccupate in particolare dall’aumento dei contagi asintomatici tra i giovani, che pongono dubbi in vista del nuovo anno scolastico e accademico. Il bilancio complessivo dei contagi registrati nel paese dall’inizio della pandemia è aumentato a 14.770. (segue) (Git)