Corea del Nord: allagamenti potrebbero minacciare sito reattori nucleari (2)

- Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i negoziati con la Corea del Nord per lo smantellamento del programma di armamenti nucleari di Pyongyang, ma proseguiranno le pressioni economiche e diplomatiche intraprese contro il Nord. Lo ha dichiarato il vice rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Alex Wong, nel corso di una audizione di fronte alla commissione Relazioni estere del Senato federale Usa. “Abbiamo una squadra solida, un team inter-agenzia pronto a negoziare. Ma dobbiamo proseguire la nostra strategia, continuare ad applicare pressione e mantenere la strategia di consenso globale per attuare pressioni e spingere la Corea del Nord ad intraprendere negoziati produttivi”, ha dichiarato il funzionario. (segue) (Nys)