Hong Kong: imprenditore media Jimmy Lai si dice sorpreso dopo la scarcerazione

- Il magnate dei media e attivista pro-democrazia Jimmy Lai, arrestato dalle autorità di Hong Kong e poi scarcerato su cauzione 36 ore più tardi, ha dichiarato di essere stato colto alla sprovvista dall’arresto e dalle accuse di cospirazione ai suoi danni, ed ha ringraziato gli attestati di sostegno e vicinanza giuntigli dai suoi concittadini e a livello internazionale. “Non mi aspettavo un arresto così rapidamente. Pensavo che la Cina, dopo una risposta così forte della comunità internazionale (alla nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong), comprendesse che l’attuazione della nuova legge sulla sicurezza è un errore evidente”, ha dichiarato Lai nel corso di una conferenza stampa in streaming organizzata dal quotidiano di sua proprietà, Apple Daily. “Pensavo avrebbero tenuto un basso profilo per rassicurare che la comunità internazionale, gli investitori, gli uomini d’affari. Per dire il mondo che la legge sulla sicurezza nazionale ha calmato la situazione”, ha dichiarato l’imprenditore. Lai ha anche ringraziato i cittadini di Hong Kong, che col loro sostegno, anche tramite l’acquisto di copie del quotidiano Apple Daily, hanno spinto il titolo del suo gruppo mediatico, Next Digital, in rialzo sino al 1.100 per cento. (segue) (Cip)