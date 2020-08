Hong Kong: imprenditore media Jimmy Lai si dice sorpreso dopo la scarcerazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jimmy Lai, noto imprenditore dei media e attivista per la democrazia di Hong Kong, è stato rilasciato su cauzione l’11 agosto a 36 ore dal suo arresto. Per la sua liberazione è stata versata una cauzione di circa 40 mila dollari e una garanzia di 25 mila dollari. Lai, fondatore del quotidiano "Apple Daily", era stato arrestato ieri assieme ai figli e a diverse altre persone, tutte accusate di aver colluso con “forze straniere” a fini di sovversione, una fattispecie di reato genericamente contemplata dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale recentemente entrata in vigore nella ex colonia britannica. Mark Simon, dirigente presso il gruppo mediatico dell’uomo d’affari, Next Digital, ha precisato che tra gli arrestati figurano anche diversi dirigenti di Next Digital. La polizia si è presentata presso l’abitazione di Lai per “eseguire mandati di perquisizione” e per arrestare il noto imprenditore. Una nota pubblicata più tardi dalle autorità di Hong Kong ha informato che le persone arrestate sono sette in tutto, di età compresa tra 39 e 72 anni, tutte accusate di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale. L’arresto è giunto a seguito dell’imposizione da parte degli Stati Uniti di sanzioni a carico del capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, e di dieci altri funzionari, incluso l’inviato di Pechino nella città, e l’attuale e l’ex commissario di polizia di Hong Kong. (segue) (Cip)