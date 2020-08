Usa: il primo comizio di Biden e Harris insieme, "un momento decisivo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kamala Harris ha invece puntato il dito sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusandolo di non aver "preso sul serio" la pandemia fin dall'inizio e di essere il responsabile del fatto che il paese è quello al mondo con il maggior numero di contagi di coronavirus. "Il suo rifiuto di far partire i test, le sue incertezze sul distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. La sua convinzione delirante di saperne di più degli esperti: tutto questo è la ragione e il motivo per cui una persona negli Stati Uniti muore di Covid-19 ogni 80 secondi", ha detto Harris. La candidata vicepresidente ha affermato poi che Trump "ha ereditato la più lunga fase di espansione economica della storia da Barack Obama e Joe Biden" e "l'ha fatta finire dritta nel cestino". (segue) (Nys)