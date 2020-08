Usa: il primo comizio di Biden e Harris insieme, "un momento decisivo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso, la senatrice Harris ha parlato dell'importanza della famiglia nella sua vita, facendo riferimento al soprannome che i suoi figli hanno per lei: "Momala". Ha detto: "Ho avuto molti titoli nel corso della mia carriera e sicuramente quello di vice presidente sarà fantastico. Ma 'Momala' sarà sempre quello che significa di più per me". Harris ha parlato di come i suoi genitori, immigrati giamaicani e indiani, si sono incontrati mentre protestavano per i diritti civili a Oakland negli anni Sessanta. "Mia madre e mio padre sono venuti da due parti opposte del mondo per arrivare in America. Uno dall'India e l'altro dalla Giamaica, alla ricerca di un'istruzione di primo livello. Ma ciò che li ha riuniti è stato il movimento per i diritti civili degli anni Sessanta. Ed è così che si sono incontrati come studenti nelle strade di Oakland marciando e gridando per questa cosa chiamata giustizia in una lotta che continua ancora oggi", ha detto Harris. Nella sua prima apparizione in campagna elettorale al fianco di Biden, Harris ha detto di essere "incredibilmente onorata da questa responsabilità" e di essere "pronta a mettersi al lavoro". (segue) (Nys)