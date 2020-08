Usa: Biden, abbiamo stabilito record di raccolta fondi dopo che ho scelto Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto candidato democratico alle presidenziali, Joe Biden, ha detto oggi che la sua campagna ha stabilito un record di un solo giorno per la raccolta di fondi dopo aver annunciato il senatore Kamala Harris come suo vicepresidente. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Non ho dubbi sul fatto che ho scelto la persona giusta per unirmi a me come prossimo vice presidente degli Stati Uniti", ha detto Biden mercoledì da Wilmington, Delaware, mentre ha parlato con Harris per la prima volta pubblicamente dopo l'annuncio. "Ieri abbiamo avuto la nostra migliore giornata di raccolta fondi di base della campagna, più del doppio del nostro precedente record... penso di sapere perché", ha aggiunto. (Nys)