Coronavirus: Kentucky, record di 1.163 contagi in un giorno

- Il governatore del Kentucky, Andy Beshear ha annunciato oggi 1.163 nuovi casi di persone al Covid-19: è record dall'inizio della pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Beshear tuttavia ha detto che il numero comprende sia le cifre attese oggi sia quelle che non sono arrivate all'inizio della settimana, per un malfunzionamento del sistema. "Questo porta il nostro numero totale di casi in Kentucky a 36.945", ha detto il governatore in conferenza stampa, aggiungendo che, in termini di notizie positive, il tasso di positività medio dello stato a sette giorni è sceso al 5,62 per cento, secondo i dati forniti dal dipartimento sanitario dello Stato. (Nys)