Giappone: governo ricorre contro sentenza su assistenza sanitaria a vittime bombe atomiche (2)

- Ad annunciare il ricorso del governo contro la sentenza è stato il primo ministro, Shinzo Abe, che ha citato discrepanze tra la sentenza della corte distrettuale e un precedente pronunciamento della Corte suprema. Abe ha però aggiunto che il governo intende “assumere iniziative decise a sostegno degli hibakusha (le vittime dei bombardamenti atomici) che hanno subito agonie oltre ogni capacità di descrizione”. Alla fine del mese scorso la corte distrettuale di Hiroshima ha accolto le richieste di 84 persone di età superiore a 70 anni – inclusi diversi già deceduti – riconoscendoli come aventi diritto ai benefit sanitari per i sopravvissuti alle bombe atomiche, anche se non si trovavano nelle zone individuate dal governo come sottoposte direttamente alla pioggia radioattiva seguita ai bombardamenti. (Git)