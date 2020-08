Sondrio: frana a Chiesa in Valmalenco, ferito anche uomo di 49 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a cinque il bilancio tra morti e feriti coinvolti nella frana che è caduta nel pomeriggio in località Chiareggio, frazione di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Lo comunica in una nota l’Areu. Si tratta di un uomo di 49 anni, R.D., che è stato soccorso per una ferita aperta all’addome. Per lui è stato necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale di Lecco. A causa dello smottamento hanno perso la vita una coppia insieme a una bambino mentre un altro bambino di 5 anni è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. (com)