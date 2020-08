Usa: una sostenitrice di QAnon vince le primarie repubblicane in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sostenitrice della teoria di cospirazione di QAnon, la donna d'affari statunitense Marjorie Taylor Greene ha vinto oggi le primarie repubblicane nel 14° Distretto della Georgia, per sostituire il rappresentante uscente Tom Graves, del suo stesso partito. Lo riporta il sito "The Hill". Greene e il suo avversario, il neurochirurgo John Cowan, erano entrambi passati al ballottaggio dopo che nessuno dei due candidati aveva ricevuto più del 50 per cento dei voti alle primarie del 9 giugno. Greene ha vinto con il 60 per cento dei voti, mentre Cowan è rimasto fermo al 40 per cento. Greene ha festeggiato la sua vittoria, dicendo che avrebbe lavorato per "Salvare gli Stati Uniti", "Fermare il socialismo" e "Sconfiggere i Democratici". La corsa è finita sotto i riflettori nazionali a giugno, dopo che una serie di video che mostravano Greene che faceva commenti bigotti sono stati scoperti dal sito "Politico". Tra i commenti, Greene ha paragonato il donatore democratico George Soros a un nazista, ha detto che le elezioni di metà mandato del 2018 sono state come una "invasione islamica del nostro governo" e ha affermato che gli afroamericani "sono tenuti schiavi del Partito Democratico". (Nys)