- L’agenzia di rating internazionale Standard & Poor’s, in relazione ai recenti sviluppi comunicati a valle del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2020, ha riconfermato il merito di credito BB- per Autostrade per l’Italia (Aspi), e modificato l’outlook della società da negativo a “developing”. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. (Com)