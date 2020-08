Usa: un elicottero dell'Air Force colpito da proiettile, avviata indagine Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero dell'Aeronautica Militare statunitense è stato danneggiato e costretto ad un atterraggio di emergenza in Virginia, con conseguenti lesioni a un membro dell'equipaggio e l'avvio di un'indagine dell'Fbi. Lo riporta il sito d'approfondimento "Politico". "I primi risultati sono che l'elicottero è stato colpito da un proiettile che ha causato una piccola ferita a un membro dell'equipaggio e danni all'aereo", ha detto un portavoce dell'Air Force Usa in una dichiarazione. "L'aereo è atterrato in sicurezza e l'incidente è attualmente sotto inchiesta". L'aereo colpito era un elicottero UH-1N Huey che volava a circa mille piedi fuori da Middleburg, Virginia, durante una missione di addestramento di routine, ha detto l'Aeronautica Militare. L'elicottero, assegnato al 1° Squadrone di elicotteri di stanza alla Joint Base Andrews, è atterrato alle 12:43 nella vicina cittadina di Manassas. (Nys)