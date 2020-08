Coronavirus: Usa, 165.328 morti su 5.171.343 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 165.328 morti su 5.171.343 contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riferisce l'emittente "Cnn". La città di New York conta almeno 18.970 morti confermate e 4.632 probabili morti per coronavirus, secondo i dati più recenti del dipartimento della Sanità locale. Ci sono stati 225.284 casi di coronavirus nella città e 56.618 persone sono state ricoverate in ospedale. In tutto il mondo si contano oltre 20,4 casi positivi al coronavirus, con oltre 744 mila morti. (Nys)