Usa: Trump, soldi "seguano gli studenti" se le scuole pubbliche chiudano

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato i sindacati degli insegnanti e i democratici, dicendo vuole vedere i soldi federali per le scuole pubbliche passare "agli studenti", se le scuole pubbliche non dovessero riaprire in autunno. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Quello che vorrei fare è vedere i soldi seguire lo studente", ha detto Trump durante un evento della Casa Bianca dedicato alla riapertura delle scuole. "Se una scuola sta per essere chiusa e stiamo dando tutti questi soldi federali a una scuola, e se uno studente andrà in un'altra scuola, in realtà per una scelta del genitore, in tutta onestà, penso che i soldi dovrebbero seguire lo studente". "E questa è una cosa che vogliamo fare, stiamo avendo un momento difficile con i democratici, vogliono i soldi per i sindacati", ha affermato Trump. "Se la scuola è chiusa, perché la paghiamo? Io preferirei darli allo studente, ai genitori". Anche la segretaria per l'istruzione Betsy DeVos ha sostenuto in questi giorni se i genitori tolgono i loro figli dalle scuole pubbliche, "i dollari delle tasse destinate a sostenere la loro istruzione dovrebbero andare con loro".(Nys)