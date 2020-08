Usa: il sindaco di New York De Blasio annuncia il licenziamento di 22 mila dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato che la città si sta preparando a licenziare 22 mila lavoratori nel settore pubblico in autunno, a meno che non arrivino altri fondi federali. Lo riporta il sito "Politico". "Il costo schiacciante del governo locale è il personale. Il nostro denaro viene investito nelle persone che forniscono servizi ai newyorkesi, che si tratti di primi soccorritori, operatori sanitari, operatori sanitari, educatori", ha detto oggi de Blasio ai giornalisti. "Se vuoi continuare a tagliare e continuare a tagliare, a un certo punto devi toccare il personale. È solo pura logica di bilancio, ed è una logica molto triste. Non mi piace neanche un po', e voglio evitarlo a tutti i costi. Così quel numero di 22 mila è dolorosamente reale", ha detto il sindaco. De Blasio sperava in un pacchetto di aiuti federali multimiliardario per salvare la città dopo che la pandemia di coronavirus ha decimato il gettito fiscale di New York. Ma oggi De Blasio ha riconosciuto che questo maxi-piano di aiuti "sembra morto". (Nys)