Sondrio: Fontana, invito tutti a preghiera per vittime frana a Chiesa in Valmalenco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In contatto con i soccorritori di Areu e della Protezione civile, purtroppo apprendo la disgrazia che è avvenuta nel pomeriggio, una valanga di detriti è piombata a valle all'imbocco dell'abitato di Chiareggio, località turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio)". Lo afferma su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'episodio in cui sono sono morte a causa della frana "padre, madre e figlia" mentre "l'altro figlio, un bambino di 5 anni, è attualmente in gravissime condizioni". "Invito tutti ad una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato", conclude il governatore. (com)