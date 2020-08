Libano: Di Maio annuncia altri aiuti, tendiamo mano a Stato amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, ha annunciato l'invio di aiuti per il popolo libanese e ha invitato a sostenerlo dopo l'esplosione al porto di Beirut che lo scorso 4 agosto ha provocato ad oggi almeno 171 vittime, 6.500 feriti e quasi 300 mila sfollati. "Davanti a centinaia di morti e migliaia di feriti non possiamo far finta di nulla", ha scritto Di Maio in un post pubblicato su Facebook. "Oggi dall’aeroporto di Pisa sono partiti aiuti per la popolazione libanese. Si tratta di kit di pronto intervento e materiale sanitario che sarà consegnato alle autorità libanesi", anche grazie alla "nostra ambasciata a Beirut che proprio in queste ore sta fornendo il massimo aiuto alla popolazione". "Quando siamo stati in difficoltà molti Paesi ci hanno aiutato. In una situazione del genere, davanti a una tragedia come quella avvenuta, non possiamo ignorare il grido d’aiuto del Libano", ha proseguito Di Maio, affermando che negli anni l'Italia "si è sempre contraddistinta anche per la sua solidarietà. Ancora una volta tendiamo la nostra mano a uno stato amico. Insieme al Libano". (Com)