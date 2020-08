Lazio: Porrello (M5s), su modifica norma mandato zero voterò "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani gli iscritti alla piattaforma Rousseau sono chiamati ad esprimersi sulla modifica della norma del 'mandato zero', ed io voterò No". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello (M5s). "Il quesito propone infatti una revisione del mandato zero che abbiamo già votato a luglio 2019 'abbonando' un mandato a chi ne aveva effettuati due da consigliere comunale, riconoscendo il valore di questo incarico - aggiunge Porrello - . Il voto di domani, in sostanza, è per concedere questo bonus senza considerare cosa sia stato fatto nel secondo mandato, come nel caso dei sindaci, e non solo. Al di là della forma non trasparente il quesito è intellettualmente scorretto nel momento in cui non esplicita questo passaggio, a mio avviso non dando una corretta informazione a chi domani e dopodomani si collegherà a Rousseau. Un quesito intellettualmente scorretto, scritto 'ad personas' e che non rispetta i principi del M5s e le regole che ci siamo dati. Si, il consigliere comunale, o municipale, è un ruolo che va valorizzato, ma questo - continua Porrello - non può essere il pretesto per aggirare quanto già stabilito, né ci si può nascondere dietro presunte criticità, visto che non è mai stato applicato. Il M5s non ha bisogno di 'precedenti' per andare avanti, ma non può annichilire tutta la propria identità tracciando una rotta sghemba tra movimento e partito, tutto il contrario dei motivi che ci hanno fatto incontrare e lavorare per portare le idee del M5s nelle istituzioni", conclude il consigliere regionale. (Com)