Ecuador: associazione per delinquere, arrestato ex presidente Ortiz (3)

- Bucaram era già stato arrestato il 3 giugno durante un'operazione per "presunto traffico di influenza nell'acquisto di forniture mediche", inclusi test diagnostici per il Covid-19 e mascherine, nella provincia di Guayas. Il 18 luglio il giudice aveva deciso di rilasciare Bucaram, imponendogli il divieto di abbandonare il Paese. Anche i tre figli di Bucaram, Abdalá, Jacobo e Mishel, sono stati arrestati in un'altra operazione per presunta associazione per delinquere e corruzione nell'ambito della vendita di materiale sanitario per gli ospedali di Guayaquil. (Brb)