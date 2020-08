Regno Unito: ambasciatore Usa Johnson accusato di condotta "irrispettosa" con dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense nel Regno Unito, Robert Wood Johnson, ha esortato il dipartimento di Stato a non denunciare pubblicamente le accuse che gli sono state rivolte per aver rivolto commenti "insensibili ed inappropriati" al personale dell'ambasciata in tema di razza, religione o orientamento sessuale. Lo scrive il "New York Times" dopo che l'ufficio del supervisore diplomatico di Washington ha pubblicato oggi un rapporto nel quale si raccomanda ai funzionari della sede di rappresentanza londinese di esaminare la condotta dell'ambasciatore, fornendo esempi di come la condotta di Johnson "non sempre abbia rispecchiato i principi del dipartimento". Secondo il rapporto, diversi membri del personale dell'ambasciata avrebbero lamentato una condotta a tratti irrispettosa da parte dell'ambasciatore. "I commenti offensivi o dispregiativi basati su razza, colore, sesso o religione di un individuo, possono creare un ambiente di lavoro offensivo e potrebbero potenzialmente portare a una violazione delle leggi Eeo (sulle Pari opportunità di lavoro)", si legge nel rapporto. Secondo quanto riferisce il quotidiano, l'ufficio di Washington ha affermato di non intendere per il momento aprire una pratica sul caso di Johnson, invitandolo a prendere in considerazione le raccomandazioni formulate nel rapporto. Senza precedenti esperienze diplomatiche, Johnson è stato nominato ambasciatore in Gran Bretagna nell'agosto 2017. È comproprietario della squadra di calcio statunitense dei New York Jets.(Nys)