Usa: il primo comizio di Biden e Harris insieme, "un momento decisivo" (4)

- Harris ha caratterizzato il 2020 come un "momento decisivo per gli Stati Uniti". "Tutto ciò a cui teniamo, la nostra economia, la nostra salute, i nostri figli, il tipo di paese in cui viviamo, è tutto in gioco". Siamo alle prese con la peggiore crisi sanitaria degli ultimi cento anni. La cattiva gestione della pandemia da parte del presidente ci ha fatto sprofondare nella peggiore crisi economica dai tempi della grande depressione", ha detto Harris. La senatrice ha dunque invitato le persone a organizzarsi e a "votare come mai prima d'ora, perché abbiamo bisogno di qualcosa di più di una vittoria il 3 novembre". "Abbiamo bisogno di un mandato che dimostri che gli ultimi anni non rappresentano chi siamo o chi aspiriamo ad essere", ha detto. "A Joe piace dire che il carattere è sulla scheda elettorale. Ed è vero". (Nys)