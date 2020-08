Usa: Trump, stiamo lavorando con l'Europa per combattere la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che gli Stati Uniti sta "lavorando con l'Europa" per combattere il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante il briefing giornaliero sulla pandemia ha detto che i paesi europei hanno "un tasso di mortalità in eccesso del 40 per cento superiore a quello degli Stati Uniti" e ha affermato che l'economia statunitense è "significativamente migliore di quella europea". Secondo "Cnn", sebbene il tasso di mortalità in eccesso statunitense sia inferiore a quello di diversi paesi europei, gli Stati Uniti registrano molti più decessi e contagi di qualsiasi paese europeo. "Stiamo lavorando con l'Europa sulle difficoltà e aiuteremo gli europei in ogni modo, come sapete stiamo facendo molto bene sui vaccini e le terapie", ha detto il presidente. (Nys)