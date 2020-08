Bolivia: elezioni generali, sindacati respingono data fissata da Tribunale supremo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure la presa di posizione espressa oggi dalla Cob contraddice l'appello rivolto nuovamente oggi dall'ex presidente Morales alle organizzazioni sociali e ai sindacati a sospendere le proteste in atto in tutto il paese e ad accettare il 18 ottobre come data per lo svolgimento delle elezioni generali. "Ci sono compagni che chiedono le elezioni il 4 o l'11 di ottobre ma io credo non abbia senso questa presa di posizione per due o tre settimane di differenza", ha affermato il leader del Movimiento al Socialismo (Mas) in una conferenza stampa tenuta ieri sui social da Buenos Aires, dove si trova attualmente in condizione di rifugiato. Morales ha chiesto alle organizzazioni nazionali che compongono il Patto di Unità e al sindacato degli operai di aderire alla bozza di accordo raggiunto da una delegazione parlamentare del Mas con il Tse e la rappresentanza in Bolivia delle Nazioni Unite. Il documento, che porta la firma del presidente del Tse, Salvador Romero, e del rappresentante Onu, Susana Sottoli, fissa il 18 ottobre come data "inamovibile" delle elezioni. (segue) (Brb)