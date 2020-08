Usa: dipartimento del Tesoro, il deficit ha toccato quota 2.800 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit federale degli Stati Uniti ha toccato quota 2.800 miliardi di dollari per i primi 10 mesi dell'anno fiscale 2020, superando il precedente record annuale, secondo i dati diffusi mercoledì dal dipartimento del Tesoro. Lo riporta il sito "The Hill". Il picco del deficit, che è già il doppio del più grande deficit di un anno intero mai registrato, deriva in gran parte dalle necessità di rispondere pandemia Covid-19. La recessione e il minor gettito fiscale, uniti alla notevole spesa pubblica per combattere gli effetti del coronavirus, hanno creato un enorme buco nel bilancio dell'anno fiscale che si concluderà il 30 settembre. Il deficit di luglio è stato considerato moderato, pari a 63 miliardi di dollari, in quanto le tasse sono state pagate in ritardo rispetto alla scadenza iniziale del 15 aprile a metà luglio. Le cifre di mercoledì corrispondono a dati simili rilasciati all'inizio di questa settimana dall'ufficio del bilancio del Congresso, che ha stimato che il debito nazionale supererà il 100 per cento del prodotto interno lordo quest'anno per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale. (Nys)