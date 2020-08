Usa: la repubblicana Conway, Harris può essere attaccata sul suo passato giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway ha attaccato la senatrice democratica Kamala Harris, dicendo che la candidata vicepresidente ha un record controverso da procuratore distrettuale. In un'intervista a "Fox News", Conway ha spiegato che Harris è stata molto dura nel perseguire i casi di possesso di marijuana in California, e per questo sarà attaccata dall'estrema sinistra. Al tempo, stesso, ha detto Conway, l'elettorato di destra giudicherà Harris troppo debole nei confronti del crimine. Harris è stata procuratore generale della California dal 2011 al 2017. "Ha rinchiuso più di 1.500 persone, o giù di lì, con l'accusa di possesso di marijuana", ha ricordato Conway. "Penso che abbia un passato molto eterogeneo in cui la gente scaverà".(Nys)