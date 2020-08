Latina: adescano e palpeggiano 84enne per rubargli 400 euro, arrestate due giovani rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazze nomadi di 19 e 22 anni sono state arrestate per aver rapinato a Latina un 84enne bosniaco. Gli agenti sono stati chiamati dalla passanti vicino la stazione ferroviaria di Latina per la segnalazione di un uomo anziano in difficoltà. La persona soccorsa ha raccontato di essere stato derubato da due ragazze che lo hanno adescato e portato in un parcheggio dove lo hanno palpeggiato simulando un interesse sessuale, ma in realtà, sottraendogli i circa 400 euro che teneva nella tasca del suo giubbotto. Accortosi del furto, l'uomo ha tentato di bloccare le due giovani che dopo averlo strattonato lo hanno fatto cadere allontanandosi velocemente. Gli agenti hanno iniziato a cercare le due donne rintracciandole e bloccandole poco dopo. Dopo una attenta perquisizione è stata ritrovata parte della refurtiva, appena 175 euro in contanti, denaro successivamente sottoposto a sequestro penale. Le due ragazze, invece, sono state arrestate per rapina. (Rer)