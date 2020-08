Brasile-Libano: parte in serata missione umanitaria guidata da ex presidente Temer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà questa sera la delegazione che compone la missione umanitaria voluta dal governo del Brasile per contribuire alla ripresa del paese mediorientale dopo l'esplosione registrata nel porto della capitale Beirut la scorsa settimana, guidata dall'ex presidente, Michel Temer. Questa mattina il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia solenne organizzata presso l'aeroporto di San Paolo da dove partirà la comitiva brasiliana per portare cibo, medicinali e forniture sanitarie di base nel paese mediorientale. Nel corso del suo intervento, Bolsonaro ha detto che la missione segna il riavvicinamento tra Brasile e Libano, paesi che "non rinunciano a democrazia e libertà". "Questo atto simbolico, ma che viene dal cuore di tutto il popolo brasiliano, ci onora. Il mondo sta attraversando una pandemia, tutti ne soffriamo. Purtroppo il destino ha fatto sì che i nostri fratelli in Libano fossero colpiti da questo ulteriore disastro", ha detto il capo dello stato. (segue) (Brb)